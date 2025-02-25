Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
Galatasaraylı Şahan Gökbakar, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik; "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Gökbakar'a yanıt verdi
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile 0 - 0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik; "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi.
Ünlü komedyen, Türkiye Futbol Federasyonu'nu X hesabından etiketleyerek; "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho ya ceza vermeyi düşünür müsünüz? @TFF_Org" mesajını yazdı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar'ın bu mesajına kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı; Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana - avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle, Gökbakar'a yanıt verdi.
Şahan Gökbakar'ın saç ektirdiği gözlerden kaçmadı.