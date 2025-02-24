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        Haberler Magazin Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi - Gökhan Özoğuz Galatasaray için ne dedi, neden ve ne kadar ceza aldı? - Magazin haberleri

        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi

        Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özoğuz, Galatasaray ile ilgili; "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın şikâyeti üzerine Özoğuz'a yönelik, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, cezası hakkında; "Benim için bir şeref madalyasıdır!" şeklinde bir yorumda bulundu. Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:46
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        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
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        Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray - Fenerbahçe rekabetine ilişkin konuşarak; "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.

        Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

        Şarkıcı, bugünkü Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yola çıktığı esnada, Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikâyet üzerine kendisine, 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiğini öğrendi.

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        X hesabından açıklama yapan Gökhan Özoğuz, şunları söyledi: Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim.

        Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.

        Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu.

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        #Athena Gökhan
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #6222
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