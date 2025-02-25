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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis memuru evinde ölü bulundu, Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Polis memuru evinde ölü bulundu!

        Antalya'da, polis memuru 54 yaşındaki Fikret Oğuz, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Bir çocuk babası olan Oğuz'un kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:32
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        Polis memuru evinde ölü bulundu!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Akın Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan polis memuru Fikret Oğuz'u (54) uyandırmak için sabah saatlerinde yatak odasına giren eşi, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, 1 çocuk babası Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Oğuz'un cenazesi, morga kaldırıldı.

        UYKU APNESİ VE KALP KRİZİ İHTİMALİ

        Uyku apnesi olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Fikret Oğuz'un, çalıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde ve çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi.

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