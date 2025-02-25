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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir son dakika haberi: İş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi kaza kurbanı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada iş insanı 71 yaşındaki Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi 72 yaşındaki Seniye Sertdemir hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:23
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        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
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        İzmir'de kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Karşıyaka Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kazım Sertdemir’in (71) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip R.A. (42) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        SERTDEMİR ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ

        Mehmet Kazım Sertdemir, 71 yaşındaydı.
        Mehmet Kazım Sertdemir, 71 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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