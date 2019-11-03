TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar

2. Lig'de bugün gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Kırmızı Grup:
Birevim Elazığspor-Uşakspor: 0-0
Bayburt Özel İdare-Ankara Demirspor: 1-0
GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor: 2-1
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Niğde Anadolu FK-Kardemir Karabükspor: 4-0
Tuzlaspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Bandırmaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Sakaryaspor-Vanspor FK: 4-2
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Başkent Akademi FK: 2-1
Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor: 5-0
Sancaktepe FK-1922 Konyaspor: 2-0
İnegölspor-Gümüşhanespor: 1-0
Manisa FK-Tarsus İdmanyurdu: 4-0
Hacettepe-Sarıyer: 1-4
Zonguldak Kömürspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Yeni Çorumspor-Afjet Afyonspor: 4-2
Kırklarelispor-Pendikspor: 0-1
YORUMLAR