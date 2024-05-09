TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 mesajı

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Volkswagen Arena'da organize edilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyon başkanları, milli sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonda Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ile başantrenörü Daniele Santarelli, Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

REKLAM Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri'nin 70 yıldan bu yana sporun yanında olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar bu güzel geleneği sürdüren herkese minnetlerimi ifade ediyorum. Spor, Türkiye'nin yükselen alanlarından biri. Spordaki yükselişimiz devam edecek. Spora gönül verenler için önemli bir motivasyon kaynağı. Tüm adayları ve ödüle layık görülen tüm spor camiasının fertlerini tebrik ediyorum. Türkiye, artık bir spor ülkesi. İnanıyorum ki her alanda bu güçlü yürüyüş devam edecek." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Büyükekşi, organizasyonda ödül alan isimleri tebrik etti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Mehmet Büyükekşi, "Hocamız Vincenzo Montella Türkiye'yi karış karış geziyor. Ayrıca yurt dışındaki futbolcularımızı çok yakından takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz. Biliyorsunuz ki 4 Haziran'da ilk hazırlık maçımızı İtalya ile oynayacağız. Ardından 10 Haziran'da Polonya ile bir dostluk maçı daha yapacağız. Bu iki maç takımımızın bundan önceki müsabakalarda gösterdiği performanslara göre seçilen futbolculardan oluşacak. Kadrodaki futbolcu sayısı 23'ten 26'ya çıktı. Hocamız bu 26 kişilik kadroyu ve oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.