İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının ve kulüplerin mali sorumlularının da katıldığı toplantıda tarihi kararlar alındı.



DHA'nın haberine göre ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek.



TFF, TAVİZ VERMEDEN DENETİM YAPACAK



Toplantıda gündeme gelen en önemli konu ise kulüplerin denetimi oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, projenin hayata geçmesiyle birlikte kendilerinin tavizsiz bir şekilde denetim yapacağını belirterek, "Kimse kusura bakmasın. Bu aşamadan sonra federasyon olarak çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız" uyarısında bulundu.



Buna göre; 100 milyon TL geliri olan bir kulüp, 110 milyon TL harcama yaptığı takdirde Futbol Federasyonu devreye girecek ve müdahalede bulunacak.



Öte yandan bazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda, söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi.



İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrol altına alınacak.



Süper Lig'de yer alan kulüp başkanları ise, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliğiyle ilgili şu yorumlarda bulundular;

"Devletimizin öncülük ve delaleti ile Ziraat Bankası önderliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteği ile Türk futbolunun mali açında yeniden yapılanma hamlesini olumlu karşılıyorum. Öncelikle tüm Süper Lig kulüplerinin devamında da tüm liglerde yer alan futbol kulüplerinin mali açıdan sağlıklı yapıya kavuşturulması ve harcamaların disiplin altına alınması için yürütülen bu çalışmayı destekliyorum. Biz Galatasaray olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve devletin büyük desteği ile yürütülen bu süreç ile ilgili planlama ve hazırlığımızı dikkatle yürütüyoruz. Finansal Fair Play (FFP) uygunluğu için gösterdiğimiz çaba bu planlama ve hazırlığı da destekler niteliktedir."

"Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm kulüplerin sorunu belli. Biz sezon başında bu yönde adım atmıştık. 36 milyon euro borcu 16 milyona indirdik. Şu an borcumuz olmasa, gelir-gider dengesini sağlamış durumdayız. Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Bu demek ki TFF işi sıkı tutacak. Zaten bu futbolun kurtuluşu için son seçenek. Umarım beklenen netice alınır ve orta vadede düzlüğe çıkabiliriz."

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a desteklerinden ve teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Artık, herkesin şapkasını önüne koyup düşüneceği bir dönemdeyiz. Kulüp başkanları, yöneticiler ve Türkiye Futbol Federasyonu sıfırdan bir sayfa açıyoruz. Federasyonumuz, zarar görmesinler diye bugüne kadar kulüplere elinden gelen tüm kolaylığı gösterdi. Ama 31 ocak 2019 tarihiyle artık mali milat başlıyor. Bundan böyle bütün kulüplerimiz bütçe yapılarını, transferlerini, gelir ve giderlerini finansal fair play çerçevesinde dikkatle hazırlamak zorunda. Bu yapının başarılı olması da, TFF'nin uygulamasına bağlı. Federasyonumuz puan silmeden, transfer yasağına kadar tüm yaptırımları kararlı bir biçimde uygulamalı. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na inancımız tamadır."