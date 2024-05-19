Az daha rolü onlar kapıyordu: Alacakaranlık efsanesinde rol alma şansını son anda kaçıran 11 ünlü!
Alacakaranlık 2008 yılında vizyona girdiğinden beri Kristen Stewart ve Rober Pattinson'un uyumundan Cullen Ailesi'nin her ferdine kadar karakterler kalbimizde büyük yer edindi. Peki ya orijinal Alacakaranlık kadrosu, başlangıçta seçmelere katılan diğer aktörler tarafından canlandırılsaydı? İşte, Alacakaranlık'ta rol almak için yarışmış 11 ünlü!
Alacakaranlık, yayınlandığı günden bu yana vampir filmlerinin en sevilenlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçen yıllar boyunca özellikle karakterleri canlandıran oyuncular izleyiciler tarafından çok sevildi. Peki ya Edward'ı Robert Pattinson yerine Henry Cavill canlandırsaydı? İşte detaylar!
1. MICHELLE TRACTENBERG ASLINDA BELLA OLACAKTI!
Michelle Trachtenberg, Alacakaranlık'taki Bella rolü için Kristen Stewart'a karşı yarışacaktı. Ancak Gossip Girl yıldızı Michelle, o sırada Buffy the Vampire Slayer'da olduğu ve programların çakışmasının sorun oluşturacağından çekildiğini açıkladı.
2. RILEY BIERS ASLINDA CHANNING TATUM OLACAKTI
Senarist Melissa Rosenberg, Alacakaranlık serisinin üçüncü filmi Eclipse'te kötü karakter Riley'yi canlandırmak için Channing Tatum'un ideal bir seçim olacağına inanıyordu. Tatum'un, özellikle önemli savaş sahnelerinde, karakterin karmaşıklıklarını ve trajik unsurlarını ele alma becerisine olan güvenini dile getirdi. Fakat Tatum o sırada başka bir film için çalışıyordu.
3. CILLIAN MURPHY KÖTÜ ADAM OLARAK YER ALACAKTI
Başlangıçta Meyer, James rolü için Joshua Jackson'ı düşünüyordu. Ancak Cillian Murphy'yi özellikle Christopher Nolan'ın yönettiği Batman Başlıyor filmindeki performansını görünce tercihini değiştirdi ve Murphy bu rol için ilk tercihi oldu. Buna rağmen, kötü niyetli vampir James karakteri sonuçta Cam Gigandet tarafından canlandırıldı.
4. LILY COLLİNS BELLA SWAN ROLÜ İÇİN SEÇMEYE KATILDI
Emily Paris'teki aktris Lily Collins, bir röportajında Alacakaranlık'taki Bella Swan olmak için Kristen Stewart'tan önce seçme sürecinden geçtiğini açıkladı.
5. İLK TERCİH HENRY CAVILL'Dİ
Alacakaranlık filmlerindeki Edward Cullen rolü için Stephenie Meyer'in ilk tercihi Süpermen yıldızı Henry Cavil'di. Alacakaranlık yazarı Stephenie Meyer, başlangıçta Süpermen yıldızı Henry Cavill'i film uyarlamaları için ideal Edward Cullen olarak tasavvur etmişti.
2007'de kendisi için en büyük hayal kırıklığının "mükemmel Edward"ı kaybetmesi olduğunu açıkladı çünkü Henry Cavill o sırada 24 yaşındaydı ve bu rol için çok yaşlıydı.
6. HIGH SCHOOL MUSICAL YILDIZI DA SEÇMELERE KATILDI
Vanessa Hudgens'in Alacakaranlık efsanesindeki Leah Clearwater rolü için seçmelere katıldığına dair söylentiler bulunuyor. Romanlarda Leah'ın Bella ile karmaşık bir ilişkisi vardı ve kurt adam kabilesinde çok önemli bir rol oynuyordu fakat filmlerde kitaptaki kadar etkili olmadı. İlk spekülasyonlara rağmen rol sonunda Julia Jones'a gitti
7. LUCY HALE SEÇMELERE İKİ KERE KATILDI
Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle tanınan Lucy Hale, Alacakaranlık kitap serisinin tutkulu bir hayranıydı. Sinematik uyarlamanın bir parçası olmayı arzulayan oyuncu, Alacakaranlık serisindeki farklı roller için bir değil iki kez seçmelere katıldı. İlk denemesi Alice Cullen karakteri içindi daha sonra Yeni Ay'da bir rol için seçmelere geri döndü ve bu kez Jane karakteri için katıldı.
8. JACOB'I TYLER POSEY'IN OYNAMASI GEREKİYORDU
MTV'nin “Teen Wolf” dizisindeki Scott McCall rolüyle tanınan aktör Tyler Posey, aslında Jacob Black'in önemli rolü için Alacakaranlık yazarı Stephenie Meyer'in kişisel tercihiydi.
Posey, Ocak ayında The Kelly Clarkson Show'a katıldığında Twilight'taki imrenilen rol için Taylor Lautner ile doğrudan rekabet halinde olduğunu dile getirmişti.
9. KİMYA TESTİNDEN SINIFTA KALDI
Alacakaranlık'ta Edward rolü için yarışan dört adaydan biri olan Shiloh Fernandez, Kristen Stewart ile kimya testine tabi tutuldu. Her ne kadar Fernandez sözleşmeleri imzalamış, ekran testine girmiş olsa da kimya testinden sınıfta kaldı.
10. BELLA ROLÜ İÇİN O DA SEÇMELERE KATILDI!
Jennifer Lawrance seride Bella Swan'ı oynamak için seçmelere katıldı ancak geri dönüş bile alamadı. Yakın zamanda yapılan bir röportajda “Beni hemen geri çevirdiler. Geri arama bile alamadım. Ama hayatım tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullandı.
11. JASPER İÇİN FAVORİ BAŞKASIYDI
Meyer, Jasper Hale veya Esme Cullen rolleri için yaptığı tercihlerden hiçbir zaman özellikle bahsetmese de, hayranları tarafından önerilen favori rollerinden bazılarını kabul etti. Bunlar arasında Ian Somerhalder en popüler önerilerden biriydi. Fakat Somerhalder seçmelere hiç katılmadı.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf Kaynak: IMDb, Instagram