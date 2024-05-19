7. LUCY HALE SEÇMELERE İKİ KERE KATILDI

Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle tanınan Lucy Hale, Alacakaranlık kitap serisinin tutkulu bir hayranıydı. Sinematik uyarlamanın bir parçası olmayı arzulayan oyuncu, Alacakaranlık serisindeki farklı roller için bir değil iki kez seçmelere katıldı. İlk denemesi Alice Cullen karakteri içindi daha sonra Yeni Ay'da bir rol için seçmelere geri döndü ve bu kez Jane karakteri için katıldı.