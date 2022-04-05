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TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifası şok etkisi yaratırken ayrılık sonrası Federasyon'dan da ilk açıklamalar geldi

  • 01
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Yayın ihalesi gündemiyle toplanan TFF ve Kulüpler Birliği'nin buluşmasında Özdemir kararını açıklarken sürpriz karar sonrası resmi açıklama da geldi.

     
  • 02
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    3 AY İÇİNDE SEÇİME GİDİLECEK

    Nihat Özdemir'in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından 3 ay içinde seçime gidilecek. 
  • 03
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.

     
  • 04
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. TFF'nin kritik ismi olan Baykan'ın istifası "TFF ömrünü tamamladı" şeklinde yorumlanmış, gözler Nihat Özdemir'e çevrilmişti.
  • 05
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    1 Haziran 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu.
  • 06
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    TFF SESSİZLİĞİNİ BOZDU

    TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de Nihat Özdemir'in istifası sonrasında değerlendirmelerde bulundu ve sert açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Erdem, Nihat Özdemir ve TFF yönetimi üzerine çok gelindiğini belirtti.
  • 07
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    Hakemlerle ilgili konuşan Erdem "3. yılımızı doldurmak üzereydik, 1 Haziran'da göreve başlamıştık. Hakemler üzerinden özellikle federasyon yönetimine ve başkanımıza yönelik çok yoğun eleştiriler geldi" ifadelerini kullandı.
  • 08
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    "MHK'LER DEĞİŞTİ KARARLAR DEĞİŞMEDİ"

    Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili eleştirilere değinen Erdem "3. MHK ile çalışıyoruz, MHK'ler değişti, hakem kararları değişmedi. Kulüplerden buna benzer serzeniş ve eleştiri geldi. Sonunda da MHK bir karar aldı. O kararı yönetim kurulunda 8 Mart'ta oy birliği ile kabul ettik. Dışarıda kalan hakemler Tahkim Kurulu'na başvurdu ve o karar 5'e 2 ile bozuldu. Bugün itibariyle sıkıntılar devam etti. Kendi içimizde de Tahkim'in kararını değerlendirirken, dışarıda spor kamuoyu da farklı değerlendirmelerde bulundu" yorumunda bulundu.

     
  • 09
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    "BİRKAÇ KULÜP İSTİFA İSTEDİ!"

    Süper Lig'den birkaç kulübün MHK ve TFF'nin istifasını istediğini hatırlatan Erdem "Bu arada birkaç kulüp TFF ve MHK'nın istifa etmesini istedi. Bu demokratik haktır. Neticede TFF yönetimini göreve getiren delegelerdir. Ancak gelinen noktada Nihat Özdemir başkanımız ve yönetim kurulumuza çok acımasız eleştiriler oldu" ifadelerini kullandı.
  • 10
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    "TÜRK FUTBOLUNUN GERİYE GİDİŞİNİ TFF'YE BAĞLADILAR"

    Türk futbolunun içinden geçtiği süreci değerlendiren Erdem, "Türk futbolunun son 2-3 yıldaki geriye doğru gidişinin sorumlusu olarak TFF yönetimi gösterildi. Son 2 yıldaki salgın ve kulüplerimizin son birkaç yıldaki ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntılar ana faktörlerdi. Bunları hiçbir zaman öne çekmeden, Türk futbolunun geriye gidişini TFF'ye yönlendirdiler. Bu da birkaç kulübün ve taraftarların tepkisini üstümüze çekti." dedi.
  • 11
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    "NİHAT ABİ KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

    Özdemir'in sürekli olarak kulüplerle bir araya geldiğini vurgulayan Erdem "Nihat abi sabırlı ve çok dinleyen bir insandı. Çok şeyi istişare ettik. Belki bugüne kadar kimsenin yapamadığı bir şekilde, kulüplerle bir araya gelmek istedi. Kulüpler Birliği Başkanı ile çok zaman ortak toplantılar yaptı" değerlendirmesinde bulundu.
  • 12
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    "ARTIK BARDAK DOLDU TAŞTI"

    Yayın ihalesiyle ilgili yapın toplantıyı hatırlatan Erdem, "Bugün de yayın ihalesi ile ilgili, TFF'de kulüp başkanlarımız ile ilgili bir araya geldi. Nihat Başkanımız, hep açık sözlüydü. Artık bardak doldu, taştı. Tahkim Kurulu kararından sonra da bir arkadaşımızın da istifa etmesi yönetim kurulu açısından çok can sıkıcı oldu. Birlikte göreve geldik, birlikte gitmemiz lazım. Görevi bırakacak bir sebep yok" ifadelerini kullandı. 
  • 13
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg'in istifa etmesini de yorumlayan Erdem "8 Mart'taki kararlarla ilgili yönetim kurulu çok eleştirirken, hakem danışmanlığımızı yapan Uilenberg'in de açıklamaları çok hoş değil. İşin gözüken ve gözükmeyen tarafları var. Şu ana kadar TFF'nin maaşlı elemanı ancak istifa ettiği gün konuşuyor, önceden konuşsaydı keşke" dedi. 
  • 14
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    "ACIMASIZCA HAKARET ETTİLER"

    TFF'ye yöneltilen eleştirileri yorumlayan Erdem, "Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin bugüne gelişinde tek sorumlu TFF başkanı veya yönetimi sorumlu değil. Kulüplerin durumu ortada, yönetimlerinde zafiyet var mı, vardır. Hakemlerimizin eksikleri var mıdır, vardır, TFF yönetimi olarak bizim de eksiklerimiz de vardır. Futbolun tüm paydaşlarının kendi üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Herkes topu taca atıyor. Hiçbir kuruş kendi eksiğini görmeden, TFF Başkanı ve başkanına acımasızca hakaret ettiler. Kulüp başkanlarından da çok farklı eleştiriler aldık, zaman zaman seviyeyi aşan eleştiriler de aldık. Ama biz sabrettik" değerlendirmesinde bulundu.
  • 15
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    NİHAT ÖZDEMİR'İN İLK SÖZLERİ

    Riva'dan açıklama yapmadan ayrılan Nihat Özdemir'in istifası sonrasında ilk sözleri de "Anlık bir karar değildi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur" oldu.

     
  • 16
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    İSTİFA SÜRECİ

    2019'da göreve gelen Özdemir ve yönetimi, geride kalan 3 yılda hep eleştirilerin odağında yer alırken hakem konusu, yayın ihalesi ile yabancı sınırı kararları en fazla tartışılan başlıklar oldu.

     
  • 17
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    1- Merken Hakem Kurulu'nun 8 Mart'taki hakem operasyonu. (Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararı, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu)

    2- Yayıncı kuruluşun sürekli indirim talep talepleri; TFF, kulüplerin değil Katarlı şirketin yanında yer alması
  • 18
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    3- 18 Şubat'ta başlayan yeni yayın ihalesinde nihai karar bir türlü alınamadı.

    4- Milli Takım'da alınan başarısız sonuçlar
  • 19
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    5- Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim kurullarının atama ve işleyişleri

    6- Yeni yabancı kuralı kararı

    7- Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları
  • 20
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    HABERTÜRK YAZARLARI NİHAT ÖZDEMİR'İN İSTİFASINI YORUMLADI

    İBRAHİM YILDIZ: BEKLENEN BİR KARARDI

    "13 hakemin görevine geri dönmesinin ardından Nihat Özdemir'in istifası bekleniyordu. Yeni gelecek yönetimin bu sıkıntıları aşacağını düşünerek görevini bıraktı. Görevde kaldığı süre boyunca Nihat Özdemir yönetimi çok tartışıldı ve eleştirildi. Nihat Bey daha önce de başkanlığı bırakacağını açıklamıştı ancak bir türlü bırakamamıştı. Demek ki artık bıçak kemiğe dayandı ve bu kaotik ortamdan kendini kurtardı diye düşünüyorum. TFF Başkanı da değişse, hakemlere operasyon da yapılsa futbolda bir belirsizlik yine gündemde. Özellikle yayın ihalesi başkanı sıkıntıya sokmuştu. Son olarak hakemlerin görevinden alınma süreci ve daha sonra bu kararın Tahkim'den dönmesi sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Kulüpler de başkanı eleştirince kendini yalnız hissetti ve görevini bıraktı."
  • 21
    TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: EN KÖTÜ FEDERASYONDU

    "Mehmet Baykan'ın istifası sonrası 'Devlet TFF'nin altından tuğlayı çekti' demiş ve yazmıştım. Bu yapı yıkılacaktı. Beklenenden erken oldu. Son 1.5-2 yılı benim hatırladığım en kötü federasyondu. Nihat Özdemir iyi hatırlanmayacak. Yayın ihalesini dolayısıyla futbolun değerini düşüren, Erman Toroğlu'nun arka planda MHK Başkanı olmasına neden olacak zayıf MHK başkanları seçen, milli takımı B liginden C ligine düşüren, kendi eliyle lige şaibe düşüren bir yönetimdi. İyi oldu gitmeleri. Bir kaç isim hariç bu yönetim kurulundan kimse yeni federasyonda olmamalı. Mümkünse yeni başkan da işinsanı olmasın."

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