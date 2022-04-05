HABERTÜRK YAZARLARI NİHAT ÖZDEMİR'İN İSTİFASINI YORUMLADI

İBRAHİM YILDIZ: BEKLENEN BİR KARARDI

"13 hakemin görevine geri dönmesinin ardından Nihat Özdemir'in istifası bekleniyordu. Yeni gelecek yönetimin bu sıkıntıları aşacağını düşünerek görevini bıraktı. Görevde kaldığı süre boyunca Nihat Özdemir yönetimi çok tartışıldı ve eleştirildi. Nihat Bey daha önce de başkanlığı bırakacağını açıklamıştı ancak bir türlü bırakamamıştı. Demek ki artık bıçak kemiğe dayandı ve bu kaotik ortamdan kendini kurtardı diye düşünüyorum. TFF Başkanı da değişse, hakemlere operasyon da yapılsa futbolda bir belirsizlik yine gündemde. Özellikle yayın ihalesi başkanı sıkıntıya sokmuştu. Son olarak hakemlerin görevinden alınma süreci ve daha sonra bu kararın Tahkim'den dönmesi sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Kulüpler de başkanı eleştirince kendini yalnız hissetti ve görevini bıraktı."