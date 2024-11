The Economist’in 2025 kapağı ne mesaj veriyor?

The Economist’in 2025 kapağı ne mesaj veriyor? Dünya çapında ünlü The Economist dergisi 2025 kapağını yayınladı. Kapak, The Economist'in geleneksel tarzını başarıyla yansıtarak sade ama çarpıcı bir tasarım sunuyor. Habertürk ekibinin çıkarımlarında ilk olarak Donald Trump ve Elon Musk ikilisinin büyük yükselişi yer alıyor. Putin, Zelenskiy, Xi Cingping gibi aktörler, süregelen çatışma ve jeopolitik rekabetlerin süreceğine dair ipuçları veriyor.

