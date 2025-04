The Tiger Lillies, İş Sanat’taydı

Teatral performansları ve hicivli ifadeleri ile dikkat çeken Martyn Jacques, Adrian Stout ve Budi Butenop, teremin ve müzikal testere gibi alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri bir repertuvarı İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle paylaştı.

2024 yılında yayımlanan albümleri “Lessons in Nihilism”in yanı sıra, diğer albümlerinden en sevilen şarkıları repertuvarına ekleyen topluluk “Cold Night in Soho”, “Banging in the Nails”, “Hell”, “Wish You Were Here”, “Stupid Life” gibi şarkılarıyla dinleyicilere yaklaşık iki saat süren bir müzik ziyafeti sundu.

İş Sanat’ın konser programı 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi ile devam edecek.

Sanatçı “Sonicwonder” turnesi kapsamında 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Bu konserde Hiromi’ye Adam O’Farrill (trompet), Hadrien Feraud (bas) ve Gene Coye (davul) eşlik edecek.

Bu sezonun son Parlayan Yıldızlar konserinin solistleri Eymen Mısırlı (piyano) ve Yağmur Tümer (keman), 28 Nisan Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda seyircinin karşısında olacak.

Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerine katılmak için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.