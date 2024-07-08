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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Thiago Alcantara futbola veda ediyor!! - Futbol Haberleri

        Thiago Alcantara futbola veda ediyor!!

        Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımlarda top koşturan İspanyol orta saha Thiago Alcantara, futbolu bırakma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:47
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        33 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, futbola veda etme kararı aldı.

        Son dönemde sakatlığı sebebiyle çok fazla sahalara çıkamayan tecrübeli yıldız, artık yeşil sahalara çıkmayacağını duyurdu.

        İspanyol oyuncu yaptığı açıklamada, "Teşekkürler futbol. Bana eşlik eden ve yol boyunca beni daha iyi oyuncu ve insan yapan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        SÖZLEŞMESİ BİTTİ, BOŞA ÇIKTI

        Son olarak Liverpool forması giyen Thiago, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

        TOPLAM 19 KUPA KAZANDI

        Tecrübeli yıldız, kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 LaLiga ve 4 de Almanya Kupası kazandı.

        Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool'da toplamda 487 maça çıkan İspanyol oyuncu, 48 gol ve 63 asistlik performans sergiledi.

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