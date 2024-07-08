Thiago Alcantara futbola veda ediyor!!

33 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, futbola veda etme kararı aldı.

Son dönemde sakatlığı sebebiyle çok fazla sahalara çıkamayan tecrübeli yıldız, artık yeşil sahalara çıkmayacağını duyurdu.

İspanyol oyuncu yaptığı açıklamada, "Teşekkürler futbol. Bana eşlik eden ve yol boyunca beni daha iyi oyuncu ve insan yapan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ, BOŞA ÇIKTI Son olarak Liverpool forması giyen Thiago, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.