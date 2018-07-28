Thun - Luzern karşılaşma önü

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Thun, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Luzern takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Thun son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Luzern son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; Thun galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Luzern galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Thun son hafta oynanan Sion maçında 1-4 yenildi.

Luzern ise Basel karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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