Çankır'ıda evinde ölü bulunan kadının kızı ve kızının erkek arkadaşı tutuklandı Çankırı'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan KADIN polis ekipleri tarafından evindeki bazanın altında olarak bulunmuştu. Ölen kadının kızı ve kızının erkek arkadaşı sorguya alınmıştı. Sanık E.N.D'nin annesini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. E.N.D ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Anadolu Ajansı Giriş: 10.11.2023 - 22:29 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:49 facebook

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