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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankır'ıda evinde ölü bulunan kadının kızı ve kızının erkek arkadaşı tutuklandı

        Çankır'ıda evinde ölü bulunan kadının kızı ve kızının erkek arkadaşı tutuklandı

        Çankırı'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan KADIN polis ekipleri tarafından evindeki bazanın altında olarak bulunmuştu. Ölen kadının kızı ve kızının erkek arkadaşı sorguya alınmıştı. Sanık E.N.D'nin annesini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. E.N.D ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:29 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:49
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        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
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        Çankırı'da, bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kızı ile kızının erkek arkadaşı tutuklandı.

        Evinde Ayşe D'nin (48) ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan kızı E.N.D. ile kızının erkek arkadaşı M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        E.N.D'nin annesini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Gözaltında bulunan Ayşe D'nin eşi T.D. ile oğlu E.D'nin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan E.N.D. ve erkek arkadaşı M.E.K'nin Ayşe D. için kayıp ilanı verdiği, afişler hazırlayarak sokaklara astığı tespit edildi.

        Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe D'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine 8 Kasım'da evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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