Sörloth gibi olursa...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.

THY Avrupa Ligi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon 28. haftanın ardından ara verilmişti. Avrupa Ligi yönetimi, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ligi şampiyon ilan etmeden sonlandırmıştı.

Organizasyonda 2020-2021 sezonu, 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turnuvada 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.

Bu kulvarda son 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

SON 5 SEZONDA 4 FİNAL

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 sezonun 4'ünde Türk takımları final oynadı.

Fenerbahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Ligde 2018-2019'da ise Anadolu Efes finale çıktı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya mağlup olan lacivert-beyazlılar, ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes, Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında ise üçüncülük elde etti.

TÜRKİYE ADINA 14 TAKIM

Türkiye, 1958 yılında başlayan Kupa 1'de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.

Türkiye'yi en fazla 30 kezle Anadolu Efes (Eski adı Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 18 defayla Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.

Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Darüşşafaka beşer, Beşiktaş ile Karşıyaka ikişer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.

İLK MAÇ MODASPOR'UN

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İLK GALİBİYET GALATASARAY'IN

Kupa 1'de Türk takımları adına ilk galibiyeti Galatasaray elde etti.

Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye bu turnuvada ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.

REKOR REAL MADRID'DE

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 1 Ekim Perşembe günü başlayacak 2020-2021 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanya ekibi, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015 yılında kazandı.

CSKA MOSKOVA İKİNCİ SIRADA

Rusya ekibi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da şampiyonluk yaşadı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları altışar şampiyonluk yaşadı.

Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupa 1'de 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.

TÜRKİYE'DEN TEK ŞAMPİYON FENERBAHÇE

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.

Ligde son 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonunda dördüncü sırada yer aldı.

Kupada 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, rakibine uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2017-2018 sezonunda da finale yükseldi ancak Real Madrid'e kaybederek ikinci oldu.

2001'DE İKİ KUPA!

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başladı.

DÖRTLÜ FİNAL 1988'DE

Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

FİNALLER VE ŞAMPİYONLAR

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle: