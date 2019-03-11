Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Hava Yolları’nın 9 Mart tarihli TK01 sefer sayılı İstanbul (IST) - New York (JFK) uçağı, New York meydana inişinden 40 dakika önce öngörülemeyen ve şiddetli bir türbülansa girdi. İstanbul’dan 326 yolcu ve 18 kişilik uçuş ekibi ile hareket eden Boeing 777 tipi uçak yaşanan türbülans sonrası Pazar gecesi Türkiye saati ile 02.30 sularında New York John F. Kennedy Havalimanına inişini güvenli şekilde gerçekleştirdi.

"İKİ KİŞİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE"

Uçakta bulunan 28 yolcu ve 2 kabin personeli, türbülansın etkisiyle oluşan hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 28 yolcudan, ilk kontrollerde 18’i daha sonra ise 9’u tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an 1 yolcu ve 1 kabin memurunun tedbir amaçlı sağlık gözetimleri sürmektedir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymakta ve tüm gereklilikleri yerine getirmek için durumu yakından takip etmektedir."