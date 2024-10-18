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        Haberler Gündem İzmir haberleri: Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı

        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, sportif amaçlı balıkçılık turnuvasına katılan bir yarışmacı Kaan Adıgüzel'in oltasına, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan sapan köpek balığı takıldı. Köpek balığı, kontrollerinin ardından tekrar denize bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:49
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        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
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        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzenlenen "Yakala Bırak Yaşat Uygulamalı Sportif Balıkçılık Turnuvası"na katılan Kaan Adıgüzel, büyük bir balığın oltasına takıldığını fark etti.

        SAPAN KÖPEK BALIĞI DENİZE BIRAKILDI

        AA'da yer alan habere göre yüzeye yaklaşınca ağırlığı ve uzun kuyruğuyla görenleri şaşırtan türün, sapan köpek balığı olduğu anlaşıldı. Köpek balığı, kontrollerinin ardından tekrar denize bırakıldı.

        UZUNLUĞU 6 METREYİ BULUYOR

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        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, sapan köpek balığının uzunluğunun 6 metreye kadar çıktığını belirtti.

        Türün en önemli özelliğinin uzun kuyruğu olduğuna işaret eden Irmak, "Kuyruğunu hem savunma amaçlı hem de avlarını sersemletip yemek için kullanır. Marmara ve Akdeniz'de genelde kıyılara yakın sığ sularda bulunur.

        "KORUMA ALTINDA BİR TÜR"

        İnsanlara karşı tehdit oluşturmayan bu türün geçmiş yıllara göre sayıları oldukça azaldı. Nesli tükenme tehdidi nedeniyle koruma altına alınan bu türün avcılığı ve ticari olarak alınıp satılması yasaktır."

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