THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik

THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:50 facebook

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