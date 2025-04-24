THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik

THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi
Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Giriş: 24.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:50
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.
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