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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik - İş-Yaşam Haberleri

        THY, 30 Nisan'a kadar iç hat bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi

        Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:50
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        THY: Yeni tavan fiyatı 2850 TL olarak belirledik
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        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.

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