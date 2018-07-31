ATO’dan yapılan açıklamada, ATO Başkanı Baran’ın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, aynı faaliyet kolunda ihtiyaçtan fazla ticarethane açılmasının mahsurlarına işaret ettiği belirtildi. Baran, “Bu durum haksız rekabete ve kayıt dışılığa yol açıyor. Mal satabilmek için ahlak, kural, kaide, etik, bunların hepsinden vazgeçiliyor. İnsanlar birbirinin üzerine basarak ticaretlerini devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi. “Ticaretin anayasasını baştan yazalım” ifadesini kullanan Baran, iş yeri açma konusunda yerel yönetimler ya da ticaret odaları eliyle planlama yapılması gerektiğini söyledi.

ANADOLU’NUN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

Türkiye’de ihracatçı sayısının yetersiz olduğuna da dikkat çeken Baran, ihracatı özendirecek çalışmalar yapılması, eğitimler verilmesi ve ihracata yönelik üretim planlaması yapılması gerektiğini kaydetti. Ankara Ticaret Odası’nın çalışmalarından söz eden Baran, Ankara’yı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek ve üreticinin ürününü kıymetlendirmek amacıyla Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini anlattı. Markalaşmanın önemine de işaret eden Baran, “Marka olmadan katma değer üretemeyeceğimizi, cari açığımızı azaltamayacağımızı, ihracatımızı istediğimiz seviyelere getiremeyeceğimizi biliyoruz. En önemli işlerimizden birisi marka olsun istiyoruz” diye konuştu. ATO Başkanı Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması konusunda da Bakan Pekcan’dan destek istedi.

AYNI CADDEDE 97 ADET CEP TELEFONU SATICISI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gelişmiş ülkelerde kurallı piyasa ekonomisine yönelme olduğunu söyledi. Antalya’da aynı cadde üzerinde 97 adet cep telefonu satıcısı saydığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Londra’da Oxford Street’te istediğiniz dükkânı açamazsınız. Analiz yapmadan müsaade etmezler. Ticaret hayatının düzenlenmesiyle ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu, e-ihracat yapmak isteyen TOBB üyelerine yönelik desteklerden de söz etti.

ATO Meclis üyeleri ise Bakan Pekcan’a sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettiler. ATO Başkanı Baran, Bakan Pekcan’a, ATO meslek komitelerinin sektörlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı sundu.

“ÖNERİLERE AÇIĞIZ”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ticaret erbabının ve ihracatçının önünü açmak istediklerini belirterek, “Burası hizmet bakanlığı. Sizinle proaktif çalışacağız. Sizin gibi köklü iş adamlarımızın olduğu ATO’nun önerilerine her zaman açığız. Vizyoner, fikir üreten, fark yaratan bir oda olarak Bakanlığımızın çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan’ı ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil, Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, Meclis Üyeleri Ali Rıza Koç, Aydın Erkoç, Belgin Sağdıç, Erdoğan Yıldırım, Hacı Ali Taylan ve Mehmet Aygün eşlik etti.

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