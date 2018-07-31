ATO’dan yapılan açıklamada, ATO Başkanı Baran’ın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, aynı faaliyet kolunda ihtiyaçtan fazla ticarethane açılmasının mahsurlarına işaret ettiği belirtildi. Baran, “Bu durum haksız rekabete ve kayıt dışılığa yol açıyor. Mal satabilmek için ahlak, kural, kaide, etik, bunların hepsinden vazgeçiliyor. İnsanlar birbirinin üzerine basarak ticaretlerini devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi. “Ticaretin anayasasını baştan yazalım” ifadesini kullanan Baran, iş yeri açma konusunda yerel yönetimler ya da ticaret odaları eliyle planlama yapılması gerektiğini söyledi.
ANADOLU’NUN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI
Türkiye’de ihracatçı sayısının yetersiz olduğuna da dikkat çeken Baran, ihracatı özendirecek çalışmalar yapılması, eğitimler verilmesi ve ihracata yönelik üretim planlaması yapılması gerektiğini kaydetti. Ankara Ticaret Odası’nın çalışmalarından söz eden Baran, Ankara’yı Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı haline getirmek ve üreticinin ürününü kıymetlendirmek amacıyla Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini anlattı. Markalaşmanın önemine de işaret eden Baran, “Marka olmadan katma değer üretemeyeceğimizi, cari açığımızı azaltamayacağımızı, ihracatımızı istediğimiz seviyelere getiremeyeceğimizi biliyoruz. En önemli işlerimizden birisi marka olsun istiyoruz” diye konuştu. ATO Başkanı Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması konusunda da Bakan Pekcan’dan destek istedi.
AYNI CADDEDE 97 ADET CEP TELEFONU SATICISI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da gelişmiş ülkelerde kurallı piyasa ekonomisine yönelme olduğunu söyledi. Antalya’da aynı cadde üzerinde 97 adet cep telefonu satıcısı saydığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Londra’da Oxford Street’te istediğiniz dükkânı açamazsınız. Analiz yapmadan müsaade etmezler. Ticaret hayatının düzenlenmesiyle ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu, e-ihracat yapmak isteyen TOBB üyelerine yönelik desteklerden de söz etti.
ATO Meclis üyeleri ise Bakan Pekcan’a sektörlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettiler. ATO Başkanı Baran, Bakan Pekcan’a, ATO meslek komitelerinin sektörlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı sundu.
“ÖNERİLERE AÇIĞIZ”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ticaret erbabının ve ihracatçının önünü açmak istediklerini belirterek, “Burası hizmet bakanlığı. Sizinle proaktif çalışacağız. Sizin gibi köklü iş adamlarımızın olduğu ATO’nun önerilerine her zaman açığız. Vizyoner, fikir üreten, fark yaratan bir oda olarak Bakanlığımızın çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz” dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan’ı ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan ve Vecdet Fehmi Şendil, Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, Meclis Üyeleri Ali Rıza Koç, Aydın Erkoç, Belgin Sağdıç, Erdoğan Yıldırım, Hacı Ali Taylan ve Mehmet Aygün eşlik etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.