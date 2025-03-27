Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı yapacak! İşte TİGEM 306 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 306 geçici işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak olup adaylar sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler kura çekimine katılmaya hak kazanacak. Noter kurasıyla belirlenen adaylar, sözlü mülakat ve uygulama sınavına alınacak. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 geçici işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, 2025 TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı…
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) farklı pozisyonlarda 306 geçici mevsimlik işçi alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan yayımlandı. Böylece TİGEM 306 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı belli oldu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. 18 yaşından büyük ve 40 yaşını doldurmamış adaylar arasından genel şartları taşıyan adaylar Ankara'da kura çekimine katılacak. Kurayla belirlenen adaylar için sözlü mülakat ve uygulama sınavı gerçekleştirilecek. Peki, 2025 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte detaylar…
TİGEM 306 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapılacak.
TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları, 02-07 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.
GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.
5. Kamu haklarından mahrum olmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
12. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.
14. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
15. 07.04.2025 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir.(Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)
16. Mülakatta başarılı sayılan adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyetler, ağır ve tehlikeli her türlü iklim şartlarında, tozlu ve gürültülü işlerde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.
17. Sözlü/mülakat-uygulama sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
18. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere), atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İŞKUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacak.
Noter kurası 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
SÖZLÜ/MÜLAKAT UYGULAMA İŞLEMLERİ
Noter kurasıyla belirlenen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve becerileri, mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmeye ilişkin Sözlü/mülakat-uygulama sınava sıra ile alınacak.
Sözlü/mülakat-uygulama sınav yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Sınav kurulunca, hesaplanan puanlar toplamının aritmetik ortalamasında 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday belirlenecek.
Yapılan Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca kazanan ve ataması yapılan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecek.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek.
Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacak.
İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
ALIM YAPILACAK BRANŞLAR
3 Beko Loder Operatörü
6 Forklift Operatörü
12 İş Makineleri Operatörü
23 Ekip-Çavuş
2 Lastik Tamircisi
13 Elektrikçi
4 Kamera Güv.Sis. Operatörü
3 Garson
8 İnşaat Ustası
6 Kasap/Kasap Yardımcısı
4 Nalbant
7 At Bakıcısı/Seyis
4 Hayvan Bakıcısı
34 Kahya-K.Yardımcısı
6 Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı
16 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
8 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
12 Selektör Makinesi Operatörü
20 Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası
4 Marangoz
2 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
13 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
24 Traktör Bakım Onarımcısı
2 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
14 Center-Pivot/Zirai Sulamacı
4 Sondaj İşçisi
4 Ağır Araç Şoförü
10 Otomotiv Elektrik Ustası
5 Traktör Şoförü-Sürücü
9 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü
9 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü
4 Tornacı
9 Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı
2 Arıcı