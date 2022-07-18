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Haberler Gündem Tıp taban puanları 2022: Tıp Fakültesi üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
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Tıp Fakültesi üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

18 - 19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden 2022 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla gözler üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevrildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tıp taban puanları 2022: Tıp Fakültesi üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Hedefi 4 yıllık Lisans bölümlerinden biri olan Tıp Fakültesi'nde okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Tıp Fakültesi taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Tıp Fakültesi üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Tıp Fakültesi başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Tıp taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2022 Tıp Fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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