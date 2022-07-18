ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Hedefi 4 yıllık Lisans bölümlerinden biri olan Tıp Fakültesi'nde okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Tıp Fakültesi taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Tıp Fakültesi üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Tıp Fakültesi başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Tıp taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2022 Tıp Fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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