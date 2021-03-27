Tiyatro aşkına hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

Tiyatro aşkına hayatını kaybetti

Afife Jale, Müslüman kadınların tiyatro yapmasının yasak olduğu dönemde sahneye çıkarak Türk tiyatrosunda çığır açtı. O Afife Jale ki kendisini tutuklamaya gelen polislerden her defasında kaçmayı başarsa da yaşadığı gerginliğin sonucunda yakalandığı müzmin baş ağrısı için kullandığı morfinin bağımlısı olduktan sonra hayatını kaybetti

Tiyatro aşkına hayatını kaybetti
Tiyatro aşkına hayatını kaybetti
0:00 / 0:00

Dönemin Uluslararası Tiyatrolar Birliği (ITI) Başkanı Arvi Kivimaa, 1961'de ortaya bir fikir attı; 'yılın bir günü bütün dünyada tiyatro günü olarak kutlansın'...
ITI'nın Viyana'da yapılan konferansta ortaya atılan bu fikir, Arvi Kivimaa'nın ülkesi Finlandiya ve komşu İskandinav ülkeleri tarafından hemen benimsendi.
Bir yıl sonra Paris'te Ulusal Tiyatro'nun açılış günü olan 27 Mart, 'Dünya Tiyatro Günü' kabul edildi.

İlk adımda 100'e yakın ülkenin bildirgeyi kabul etmesiyle birlikte 1962'den bu yana her 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanıyor.
Yunanca'da 'seyirlik yeri' anlamında kullanılan 'theatron' sözcüğünden türetilmiş ve dilimize yerleşen tiyatronun geleneksel hali, halk tiyatrosu başlığı altında ülkemizde kukla, Karagöz, orta oyunu, meddahlık, hokkabazlık ve köy seyirlik oyunları olarak kendisine seyirci buldu.

Türk tiyatrosu, Türklerin Asya'da yaşadıkları dönemlerin bazı törenlerinde ilkel taklit gösterileriyle başlayan tiyatrodur. İstanbul'un fethedilmesiyle gelişen Türk tiyatrosunu 'Çağdaş Türk Tiyatrosu', 'Tanzimat Dönemi Tiyatrosu', 'Geleneksel Türk Tiyatrosu' ve 'Ortaoyunu' olarak kategorize etmek mümkün.

Dünya Tiyatro Günü kapsamına giren tiyatro anlayışını çıkış noktası olarak kabul edersek Namık Kemal'in 'Vatan Yahut Silistre'si çağdaş Türk tiyatrosunun ilk oyunu oldu.
İlk kez 1 Nisan 1873'te Gedikpaşa semtindeki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Vatan Yahut Silistre'nin ilk adı 'Vatan'dı. Ne var ki sansür nedeniyle seyircinin karşısına 'Silistre' adıyla çıktı. Daha sonraki yıllar oyun, 'Vatan Yahut Silistre' adıyla yaygınlaşıp bu şekilde kabul gördü.

RAKAMLARLA TİYATRO

Pandemi dönemine kadar tiyatroda işler yolundaydı.
2016 - 2019 arasında seyirci sayısı, her yıl artış gösterdi.  

2016...
Tiyatro Salonu Sayısı: 721
Seyirci Sayısı: 6.016.762

2017...
Tiyatro Salonu Sayısı: 783
Seyirci Sayısı: 7.006.410

2018...
Tiyatro Salonu Sayısı: 736
Seyirci Sayısı: 7.841.353

2019...
Tiyatro Salonu Sayısı: 766
Seyirci Sayısı: 7.899.547

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Devlet Tiyatroları'na ayırdığı bütçe ve özel tiyatrolara verdiği maddi destek her yıl artış gösterdi.

DEVLET TİYATROLARI BÜTÇESİ

2018...
Cari: 222.966.000 TL
Yatırım:10.246.000 TL
TOPLAM: 233.212.000 TL

2019
Cari: 281.829.000 TL
Yatırım: 7.300.000 TL
TOPLAM: 289.129.000 TL

2020
Cari: 297.967.000 TL
Yatırım: 6.500.000 TL
TOPLAM: 304.467.000 TL

ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
2018 - 2019: 5.246.000 TL
2019 - 2020: 6.100.000 TL
2020 - 2021: 14.455.000 TL (Dijital tiyatro desteğiyle birlikte toplam 21.500.000 TL)

Konu tiyatro olunca Afife Jale'yi hatırlamamak elbette mümkün değil. Türk tiyatrosunda çığır açan Afife Jale, tiyatro aşkına uzun süre tutuklanma korkusuyla yaşadı.

Afife Jale...
Sahneye çıkan ilk Müslüman kadın.
1902'de İstanbul'da doğan Afife Hanım, Darülbedayi'nin 10 Kasım 1918'de tiyatro kursları için açtığı sınavı kazandı. Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak olduğundan dolayı Afife Hanım ve diğer 4 Müslüman kadın, sadece kadınların izleyeceği oyunlar için Darülbedayi bünyesine alınmıştı. Kadroya alınan 3 kadın kursu bıraktı. Refika Hanım ise kariyerine suflör olarak devam etmek istedi.

Afife Hanım, bir yıl boyunca sahneye hiç çıkamadı. 13 Nisan 1919'da Kadıköy'deki Apollon Sineması'nda Hüseyin Suat'ın 'Yamalar' adlı oyunu sahnelenecekti. 'Emel' rolünü canlandıracak olan Ermeni asıllı Eliza Binemeciyan, kimseye haber vermeden oyundan hemen önce Paris'e gitti. Bunun üzerine henüz 17 yaşında olan Afife Hanım, büyük bir cesaret örneği göstererek Binemeciyan'ın yerine 'Jale' takma adıyla sahneye çıkarak bir tiyatro oyununda rol alan ilk Müslüman kadın oldu.

Eliza Binemeciyan (1890 - 1981)

Afife Hanım, ertesi hafta 'Tatlı Sır'da sahneye çıktı. Kendisinin Müslüman bir oyuncu olduğunun ihbar edilmesi üzerine polis tarafından tutuklanmak istendi. Kınar Hanım'ın yardımıyla polisten kaçan Afife Hanım, bir süre ortalıkta gözükmedi.

Polisin artık peşinde olmadığı kanaatine varan Afife Hanım, 'Odalık' için sahneye çıktı. Yine ihbar edilen Afife Hanım, bir kez daha kaçarak polise yakalanmaktan kurtuldu.

Tutuklanma korkusu yaşayan Afife Hanım, Müslüman kadınların kesinlikle sahneye çıkamayacakları yönündeki bildiriyle Darülbedayi'den atılması üzerine yaşadığı hayal kırıklığının sonucu bunalıma girdi.

Maddi olarak da zor günler geçiren Afife Hanım'ın babası Hidayet Bey, zengindi zengin olmasına. Ne var ki Afife Hanım, tiyatro yapmasına karşı çıkan babasından yardım istemeyecek kadar da gururluydu.   

Tiyatrosuz yapamayacağını anlayan Afife Hanım, birkaç yıl sonra Burhanettin Tepsi Kumpanyası ve Fikret Şadi'nin Milli Sahnesi'nin Anadolu turnelerinde kimliğini gizleyerek sahneye çıktı. Tiyatro yaparak toparlansa da tutuklanma korkusuyla yaşadığı gerginlik sinirlerini yıpratmıştı. Bunun sonucunda da yüksek düzeyde baş ağrısı çekince doktorunun tavsiyesiyle morfin kullanmaya başladı.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra Müslüman kadınların sahneye çıkma yasağı kaldırıldı ama Afife Hanım, bağımlısı olduğu morfin nedeniyle tiyatroyu bırakmak zorunda kaldı.

Afife Hanım, 1929'da ünlü bestekâr Selahattin Pınar ile evlendi. Ne var ki morfin bağımlılığı nedeniyle evliliğini yürütemeyerek 1935'te eşinden boşandı. Pınar'ın ünlü şarkıları 'Nereden Sevdim O Zalim Kadını' ve 'Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiçek'i Afife Hanım için bestelediği düşünülüyor.

Selahattin Pınar (1902 - 1960)

Afife Hanım, uyuşturucu tedavisi görmesi için 1934'te Afife Selahattin adıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 26 Temmuz- 17 Kasım arasında tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Afife Hanım, 1939'da bir kez daha hastaneye yatırıldı. Birkaç ay süren tedavisinin ardından yeniden taburcu edilen Afife Hanım, 1941'de bir kez daha aynı hastanede tedavi altına alınsa da 23 Temmuz 1941'de henüz 39 yaşındayken vefat etti. Kazlıçeşme Mezarlığı'na defnedilen Afife Hanım'ın cenaze töreninde sadece 6 kişi vardı. Behzat Butak, Sait Köknar, iki mezar kazıcı, kimliği bilinmeyen ama ağabeyi Salah Bey olduğu tahmin edilen kişi ve o dönem çocuk olan ünlü oyuncu Ergun Köknar...

Türk tiyatrosu için attığı büyük adım yıllarca anlaşılmayan Afife Hanım'ın önemi Haldun Dormen'in girişimleri sonucu 1997'den beri organize edilen 'Afife Tiyatro Ödülleri' ile ortaya konmaya başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Shakespeare’in 'Fırtına'sı Dünya Tiyatro Günü'nde İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATShakespeare’in 'Fırtına'sı İş Sanat'ta
SON DAKİKA: Mehtap Ar, hayata tutunmaya çalışıyor! 3 aydır yoğun bakımda...
KÜLTÜR-SANATYoğun bakımda 3 ay
Van Gogh´un sergilenmemiş eseri açık artırmada satıldı
KÜLTÜR-SANATKapalı kapılar ardındaydı... Rekor fiyata satıldı!
Alternatif Nobel ödüllü Profesör George Vithoulkas’tan yeni kitap
KÜLTÜR-SANATAlternatif Nobel ödüllü Profesör George ...
Sabancı Vakfı 'Altın Stevie' ödülünü kazandı
KÜLTÜR-SANAT'Altın Stevie' ödülünü kazandı
Muhammed Ali'nin kitabı ölümünden 5 yıl sonra yayımlandı
KÜLTÜR-SANATÖlümünden 5 yıl sonra yayımlandı
Belgin Doruk vefatının 6'ncı yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATKüçük Hanımefendi anılıyor
Mardin'de Bollywood filmi çekilecek
KÜLTÜR-SANATBollywood Mardin'de
Robot Sophia’nın sanat eseri 688 bin 888 dolara satıldı
KÜLTÜR-SANATRobot Sophia yapmıştı... Satıldı!
Dünya Tiyatro Günü'nde Okuma Tiyatrosu
KÜLTÜR-SANATOkuma Tiyatrosu