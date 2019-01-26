Tiyatro sanatçısı Dilek Türker için özel hediye

Tuna Kiremitçi’nin 17 dile çevrilmiş “Dualar Kalıcıdır” romanından uyarlanan tiyatro oyunu “Aşk Kalıcıdır”, Dilek Türker’in usta oyunculuğuyla sahneye taşındı. Tiyatro Ayna tarafından, Hakan Altıner yönetmenliğinde sahnelenen oyunda Damla Cercisoğlu ve Aslıhan İşcan yer aldı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 2019 tiyatro sezonunda seyirciyle buluşmaya devam edecek olan “Aşk Kalıcıdır” oyunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’a sığınarak hayatta kalmış Viyanalı bir Yahudi olan Rosella Galante ile kendi yolunu bulmaya çalışan Pelin adlı bir genç kızın dostluğunu ve hayatlarının kesişmesini konu alıyor.
Hakan Altıner’in yönettiği “Aşk Kalıcıdır”da ışık tasarımı Nejat Karaorman’a, efekt tasarımı Metin Hoşgül’e, dekor tasarımı ise Cihan Aşar’a ait. Birçok ödüle sahip olan, tiyatroya 55 yılını veren devlet sanatçısı Dilek Türker’e sahne öncesi büyük bir sürpriz yapıldı.
Kadından aldığı ilhamı bir “Tanrıça”nın ismiyle markalaştıran Dione Diamond, tiyatro sanatçısı Türker için özel olarak tasarladığı safir taşlı yüzüğü “Aşk Kalıcıdır” oyununun prömiyer gecesinde Ceren Arat takdim etti. Duygularını basın mensuplarıyla paylaşan Türker, “Aşk Kalıcıdır” ve ben bu yüzüğe büyük bir aşk duydum.
Bu güzel ve özel hediye için çok teşekkür ederim. Hayatımda aldığım en özel armağanlardan biri. Ayrıca bu muhteşem yüzüğü sahnede almak benim için çok önemli ve anlamlı. “Aşk Kalıcıdır” oyunu için yönetmenimiz Hakan Altıner ve oyuncu arkadaşlarım Damla Cercisoğlu ve Aslıhan İşcan’la birlikte çok çalıştık çok emek verdik diye konuştu.
Birçok ödüle sahip olan, tiyatroya 55 yılını veren devlet sanatçısı Dilek Türker Dione
Butik bir anlayışla misafirlerine hayal ettiği ışıltıyı tasarımlarına yansıtan Dione Diamond, modern ve zarif çizgilerle “zamansız” mücevherler yaratıyor.
(Ceren Arat ve Merve Şah) İki arkadaşın tutkusu olarak doğan Dione Diamond hayatın içinden hikayeler anlatan tüm sanat dalları için tasarlamaya ve sahneleri parlatmaya devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.