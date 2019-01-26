Tiyatro sanatçısı Dilek Türker için özel hediye

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Bu güzel ve özel hediye için çok teşekkür ederim. Hayatımda aldığım en özel armağanlardan biri. Ayrıca bu muhteşem yüzüğü sahnede almak benim için çok önemli ve anlamlı. “Aşk Kalıcıdır” oyunu için yönetmenimiz Hakan Altıner ve oyuncu arkadaşlarım Damla Cercisoğlu ve Aslıhan İşcan’la birlikte çok çalıştık çok emek verdik diye konuştu.