Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.841,08 %0,15
        DOLAR 40,8963 %0,15
        EURO 47,8442 %0,48
        GRAM ALTIN 4.394,30 %0,36
        FAİZ 40,00 %-0,37
        GÜMÜŞ GRAM 49,74 %-0,36
        BITCOIN 119.121,00 %0,99
        GBP/TRY 55,4637 %0,26
        EUR/USD 1,1690 %0,36
        BRENT 66,55 %-0,43
        ÇEYREK ALTIN 7.184,68 %0,36
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TMO 2025 mısır alım fiyatını açıkladı - Alışveriş Haberleri

        TMO mısır alım fiyatını açıkladı

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi. TMO, ürün bedeli ödemelerinin teslimatı takip eden 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 15:13 Güncelleme: 15.08.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMO mısır alım fiyatını açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

        Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 TL olarak belirledi.

        Desteklerle birlikte üreticinin eline ton başına 11 bin 968 TL geçeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Ülkemizde mısır hasadı Ağustos ayı başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir.

        Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür.

        TMO mısır alım fiyatı ton başına 11.300 TL olarak belirlenmiştir.

        REKLAM

        Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde "Temel Destek" ve üretim planlamasına uygun olarak "Planlı Üretim Desteği" verilecektir. Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak “Üretim Geliştirme Desteği" ödenecektir.

        Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 TL destek ödemesi yapılacaktır.

        Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11.968 TL/ton geçmiş olacaktır.

        TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.

        Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!