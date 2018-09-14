Tochigi SC - Ehime FC maçı heyecanı

Tochigi SC ve Ehime FC, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Tochigi SC 41 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Ehime FC 36 puanda ve 17. sırada. Tochigi SC son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ehime FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Tochigi SC kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Ehime FC kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tochigi SC önceki hafta Kamatamare Sanuki mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ehime FC, Kyoto Purple Sanga karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Tochigi SC, 20 gol attı ve 19 gol yedi.

Ehime FC, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ehime FC 12 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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