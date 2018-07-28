Tochigi SC - Zweigen Kanazawa maç önü

Tochigi SC ve Zweigen Kanazawa, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. Tochigi SC 28 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Zweigen Kanazawa 32 puanda ve 15. sırada. Tochigi SC son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tochigi SC kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Tochigi SC son haftadaki Zweigen Kanazawa müsabasında 2-0 yenildi.

Zweigen Kanazawa, Tochigi SC karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Tochigi SC, 14 gol attı ve 16 gol yedi.

Zweigen Kanazawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zweigen Kanazawa, 22 gol atarken 20 gol yedi.

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