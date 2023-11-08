Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk

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"ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ VE EN ÖZEL EVİ" Yürüyen Köşk'te 13 yıldır rehber olarak görev yapan Şule Önder, hikayesi ve içerisindeki özel eşyaları nedeniyle Atatürk'ün 'en sevdiği ve en özel evinin' burası olduğunu söyledi. Yapıya 'Yürüyen Köşk' adının verilmesine değinen Önder, buranın dönemin bütün yeniliklerinin uygulandığı modern bir ev olduğunu ifade etti.

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Yapının ilk adının 'Millet Köşkü' olduğunu ancak raylar üzerinden 4 metre 80 santim kaydırılması nedeniyle yöre halkının buraya Yürüyen Köşk adını verdiğine vurgu yapan Önder, "Bu köşk sayesinde Paşam, dünyaya çok önemli bir çevre mesajı veriyor. Bizim ziyaretçi alma konusunda hiç sıkıntımız yok.

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İnsanlar özellikle sadece bu köşkü görmek için buraya geliyor. Pandemiden önce çok fazlaydı ziyaretçi sayısı. Pandemiyle beraber belli kurallar geldi ve daha sonrasında da ziyaretçi sayıları sınırlandırıldı" diye konuştu. Önder, köşkte Atatürk'ün sevdiği ve özel değer verdiği eşyalarının bulunduğunu anlattı.

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