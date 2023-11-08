Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk

        Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1929'da 22 günde inşa edilen ve çınar ağacının dalının zarar görmemesi için raylar üzerinden taşınan Yürüyen Köşk ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Atatürk'ün dikkatini, 21 Ağustos 1929'da Ertuğrul Yatı ile Bursa'ya giderken Yalova İskelesi yakınında bulunan Millet Çiftliği'ndeki büyük bir çınar ağacı çekti. Çınarın görüntüsünden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle yat durduruldu ve karaya çıkıldı. Çınarın gölgesinde bir süre dinlenen Atatürk, ağacın yakınına köşk yapılması emri verdi. Atatürk'ün talimatıyla 21 Ağustos 1929'da inşasına başlanan köşk, 22 gün sonra 12 Eylül'de tamamlandı.

        2

        Atatürk, 1930 yılında köşke gittiğinde çalışanların yandaki çınar ağacının dalının binaya zarar verdiğini belirterek dalı kesmek için izin istemesi üzerine, çınar ağacının dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi. Bu talimatla yaklaşık 5 metre kaydırılan ve bölge halkının Yürüyen Köşk adını verdiği yapı, bu özelliğiyle doğa ve çevrecilik örneği sergiliyor.

        3

        Yeni tip koronavirüs öncesi yıllık 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan köşk, salgından sonra getirilen tedbirler nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşamasına rağmen 2023 yılında, şu ana kadar 76 bin ziyaretçi ağırladı.

        4

        "ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ VE EN ÖZEL EVİ"

        Yürüyen Köşk'te 13 yıldır rehber olarak görev yapan Şule Önder, hikayesi ve içerisindeki özel eşyaları nedeniyle Atatürk'ün 'en sevdiği ve en özel evinin' burası olduğunu söyledi. Yapıya 'Yürüyen Köşk' adının verilmesine değinen Önder, buranın dönemin bütün yeniliklerinin uygulandığı modern bir ev olduğunu ifade etti.

        5

        Yapının ilk adının 'Millet Köşkü' olduğunu ancak raylar üzerinden 4 metre 80 santim kaydırılması nedeniyle yöre halkının buraya Yürüyen Köşk adını verdiğine vurgu yapan Önder, "Bu köşk sayesinde Paşam, dünyaya çok önemli bir çevre mesajı veriyor. Bizim ziyaretçi alma konusunda hiç sıkıntımız yok.

        6

        İnsanlar özellikle sadece bu köşkü görmek için buraya geliyor. Pandemiden önce çok fazlaydı ziyaretçi sayısı. Pandemiyle beraber belli kurallar geldi ve daha sonrasında da ziyaretçi sayıları sınırlandırıldı" diye konuştu.

        Önder, köşkte Atatürk'ün sevdiği ve özel değer verdiği eşyalarının bulunduğunu anlattı.

        #yürüyen köşk
        #yalova
        #Atatürk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!