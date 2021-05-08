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TOGG Avrupa’ya ilk adımını Almanya’dan atıyor

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup dünyada tescil ettirdiği 'use-case mobility' değer zincirini Avrupa’ya taşıyor. Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da Kullanıcı Araştırmaları Merkezi kurmak için başvuru yapan TOGG'un, söz konusu merkezde küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştireceği aktarıldı

TOGG Avrupa’ya ilk adımını Almanya’dan atıyor - haberler
Yerli otodan Avrupa'ya ilk adım!
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HABERTURK.COM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),küresel rekabetteki yerini Avrupa’daki faaliyetleriyle güçlendirme hedefiyle önemli bir adım attı. Yapılan açıklamaya göre, TOGG, Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da tamamına sahip olduğu TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvuruda bulundu.

TOGG’un Avrupa’ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH’ın en temel faaliyetlerinden birinin kullanıcı araştırmaları olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Stuttgart’taki merkez TOGG’un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility kavramının uygulama alanlarından biri olacak.

Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak. TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.

2030'A KADAR 5 MODEL ÜRETECEK

TOGG'dan yapılan açıklamada, şirket için seçilen Stuttgart bölgesinin, yenilikçi ruhu ile Almanya'nın en önemli iş ve ekonomi merkezi konumunda olduğu vurgulandı. Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub'ın da, akıllı ürünler, mobilite ve endüstri 4.0'ı çevreleyen yenilikçi çözümler oluşturan Stuttgart’ın dijital ekosistemine dahil olma imkânı sağladığı bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Almanya’daki 12 inovasyon merkezinin çatısı olan de:hub ekosistemine, kurulduğu 2017 yılından bu yana 2500’ü aşkın start-up, 2000’i aşkın küçük ve orta ölçekli işletme, 100’ü aşkın araştırma enstitüsü ve 350’yi aşkın uluslararası şirket dahil oldu.

Üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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