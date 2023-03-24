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Haberler Otomobil
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Togg T10X 7 günde 100 bin ön siparişe ulaştı

Togg, ilk modeli T10X için 1 haftada 100 bin adet ön sipariş verildiğini açıkladı. T10X'in ön sipariş süreci 16 Mart saat 18.30 itibarıyla resmi olarak başlamıştı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin adet T10X için ön sipariş süreci 27 Mart’a kadar devam edecek. T10X için ön sipariş vererek çekilişe hak kazanan kullanıcılar için, 28 Mart’ta noter huzurunda dijital çekiliş düzenlenecek. Çekiliş sonucunda ön sipariş verenlerden otomobili almaya hak kazananlar açıklanacak

Togg T10X 7 günde 100 bin ön siparişe ulaştı
HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobil T10X'i bundan 1 hafta önce önsatışa sunan Togg, aradan geçen 7 günde ne kadar talep toplandığını açıkladı.

Buna göre Togg'un elektrikli C-SUV modeli için 1 hafta içinde 100 bin adet ön sipariş verildi.

Togg, T10X'in ön sipariş sürecini 16 Mart saat 18.30 itibarıyla resmi olarak başlatmıştı.

Togg'un ilk modeli olan T10X, satışa sunulmasının üzerinden geçen ilk 4 saatte 7 bin 734 adetlik talep toplamış, böylece Türkiye elektrikli araç pazarının 2022'de ulaştığı rakamı da 4 saatte geçmişti.

12 BİN ADET TESLİM EDİLECEK

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin adet T10X için ön sipariş süreci 27 Mart’a kadar devam edecek.

T10X için ön sipariş vererek çekilişe hak kazanan kullanıcılar için, 28 Mart’ta noter huzurunda dijital çekiliş düzenlenecek. Çekiliş sonucunda ön sipariş verenlerden otomobili almaya hak kazananlar açıklanacak.

Yerli otomobili teslim alma hakkı kazanan kullanıcılar, T10X'in teslimat tarihi geldiğinde 60 bin TL'lik ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına ve kredi kartlarına geri yatırılacak.

2 FAKLI BATARYA SEÇENEĞİ BULUNUYOR

T10X şeklinde adlandırılan Togg'un ilk elektrikli otomobilinin iki farklı versiyonu bulunuyor. Donanım özellikleri ve batarya kapasitesine göre aracın fiyatı değişkenlik gösterirken, fiyatlar 953 bin TL'den başlayıp 1 milyon 215 bin TL'ye kadar çıkıyor.

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), batarya seçeneğine göre 314 ve 523 kilometrelik menzil değeri ile alınabiliyor.

T10X’in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklanıyor.

Togg T10X'in fiyatları ise şu şekilde;

- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

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