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Togg'un T10X modeli için ön sipariş süreci resmi olarak başladı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği, geçtiğimiz günlerde fiyatı ve model ismi açıklanan Togg'un elektrikli C-SUV modelinin ön sipariş süreci 16 Mart saat 18.30 itibarıyla resmi olarak başladı. Fiyat etiketi 953 bin TL'den başlayan modelin ilk serisi için sipariş süreci 27 Mart'a kadar sürecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek

Togg'un T10X modeli için ön sipariş süreci resmi olarak başladı
HABERTURK.COM

Togg T10X için 16 Mart'ta başlayan ve 27 Mart'a kadar sürecek olan ön sipariş süreci sonrasında teslimat zamanları ve ön sipariş sahipleri çekilişle belirlenecek. Togg'un Trumore uygulaması üzerinden ilerleyen ön sipariş ve çekiliş süreci ile ilgili süreç de maddeler halinde açıklanmıştı. Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

UYGULAMAYA NASIL ERİŞİLİYOR?

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

T10X şeklinde adlandırılan modelin iki farklı versiyonu bulunuyor. Donanım özellikleri ve batarya kapasitesine göre de aracın fiyatı değişkenlik gösteriyor. Aracın fiyatı 953 bin TL'den başlayıp 1 milyon 215 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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