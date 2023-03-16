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Togg ve Bosch Car Service, iş birliği yaptı

Doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i mart sonunda kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan Togg, hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açtığını açıkladı. Dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek kullanıcılarla doğrudan temas yöntemini seçtiğini belirten marka, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptığını açıkladı. Böylece Togg, yayılımını genişleterek, tüm Türkiye’de 20’den fazla noktada kullanıcılarına hizmet sunacak.

Togg ve Bosch Car Service, iş birliği yaptı
HABERTURK.COM

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmasına sayılı günler kala, satış ve satış sonrası yapılanmasında da yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Doğrudan satış modelini seçtiğini belirten marka, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vermek için tüm organizasyonunu oluşturduğunu açıkladı.

SERVİS AĞINI GENİŞLETİYOR

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik’te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri’de de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Kullanıcılara uçtan uca kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra iş birlikleriyle de servis ağını da genişletiyor. 150 ülkedeki 16 binden fazla servisiyle dünyanın en büyük bağımsız servis zincirlerinden biri olan Bosch Car Service ile iş birliğine imza atan Togg, kullanıcıları için kendi servis merkezlerinin yanı sıra anlaşmalı Bosch Car Service’lerden de nitelikli hizmet sunacak.

EKİPLER İÇİN KAPSAMLI EĞİTİM

İş birliği kapsamında kullanıcılara tüm bakım ve onarım hizmetleri en son standartlarda sunulacak. Togg akıllı cihazı kullanıcıları, anlaşmalı servislerin sunduğu onarım, servis, bakım ve garanti hizmetleri dahil tüm hizmetlerden yararlanabilecek. Anlaşmalı Bosch Car Service noktalarındaki personel, Togg’dan kapsamlı bir ön eğitim alacak ve ardından gerektiğinde Togg Teknik Saha Servisi'nin yardımıyla yüksek gerilim, fotovoltaik ve güvenlik sistemlerinde onarım yapma yetkisine sahip olacak. Tüm onarım, garanti ve proaktif servisler, yalnızca yetkili servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilecek.

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