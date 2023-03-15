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Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Togg'un Trumore uygulaması üzerinden ilerletilecek olan ön sipariş ve çekiliş süreci ile ilgili süreç maddeler halinde açıklandı 16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek

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  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    1. 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    2. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    3. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    4. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

     5. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.

     
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    6. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    7. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60.000 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60.000 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    8. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    9. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
  • Trumore uygulamasından çekiliş sürecinin nasıl işleyeceği açıklandı

    10. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak. 

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