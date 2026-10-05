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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çantası gasp edildi, şüphelileri kovaladı! O anlar kamerada!

        Çantası gasp edildi, şüphelileri kovaladı! O anlar kamerada!

        Adana'da kaldırımda bekleyen Safe N. isimli kadının çantasını gasp edildi. Kadın şüphelinin peşinden koşarken; Safe N.'yi gasp eden Mehmet Nur C., kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Çantası gasp edildi, şüphelileri kovaladı! O anlar kamerada!

        Adana'da Mehmet Nur C., kaldırımda bekleyen Safe N. isimli kadının çantasını gasbetti. Kadın şüphelinin peşinden koşarken; Mehmet Nur C., kendisini bekleyen motosiklete binerek uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 5 Eylül'de saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre çevreyi gözetleyen Mehmet Nur C., bu sırada kaldırımda bekleyen Suriyeli Safe N. isimli kadının arkasından yaklaştı.

        Dalgınlığından faydalandığı kadının elindeki, içinde 2 bin 300 lira ile cep telefonu bulunan çantayı gasp eden şüpheli, koşarak kaçtı. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Safe N., şüphelinin peşinden koştu ancak Mehmet Nur C., sokakta kendisini bekleyen Mehmet Ökmen'in motosikletine binip, kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        KAMERADAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

        Olayın ardından durumu polise bildiren Safe N.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, şüphelilerden Mehmet Ökmen'i gözaltına aldı.

        BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

        Emniyete götürülen Mehmet Ökmen, ifadesinde, "Mehmet, bir emanet alacağını söyleyip, onu eve bırakmamı istedi. Sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Nur C.'yi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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