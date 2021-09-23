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TOGG'un kullanıcı deneyimi Thomas Junk'a emanet

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelerde yer alan Thomas Junk'ın getirildiği açıklandı. Junk'ın, 1 Ekim itibarıyla TOGG’un kullanıcı deneyimi tasarımları çerçevesindeki iş süreçlerine liderlik edeceği öğrenildi

TOGG'un kullanıcı deneyimi Thomas Junk'a emanet
HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına Thomas Junk’ı getirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020'den bu yana TOGG’un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak.

Junk'ın, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük eden bir isim olduğu belirtildi.

Almanya'da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.

Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak IDEO’da görev aldı. 2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Thomas Junk'ın, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak üzere bir dizi ürün patentine sahip olduğu kaydedildi.

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