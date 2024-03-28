Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cafer Alan yaşamını yitirdi, eşi Güllü Alan yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Zile- Çekerek yolunda meydana geldi. Cafer Alan yönetimindeki 05 DL 677 plakalı otomobil, Yücepınar köyü yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Alan'ın yaşamını yitirdiği, eşi Güllü Alan'ın ise yaralandığı belirlendi. Güllü Alan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Cafer Alan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.