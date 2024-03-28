Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar etti
Almus Kaymakamı Emre Çömen, orucunu öğrencilerle açtı.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, orucunu öğrencilerle açtı.
Çömen, Akarçay Şehit Turan Yıldız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
İftara Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş, öğrenciler ve daire amirleri katıldı.
Çömen, iftar yemeği sonrası okul personeli ve öğrencilerle sohbet etti.
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