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        Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, orucunu öğrencilerle açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:33
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        Almus Kaymakamı Çömen, öğrencilerle iftar etti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, orucunu öğrencilerle açtı.

        Çömen, Akarçay Şehit Turan Yıldız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        İftara Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş, öğrenciler ve daire amirleri katıldı.

        Çömen, iftar yemeği sonrası okul personeli ve öğrencilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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