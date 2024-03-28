Yeşilyurt'ta ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Hükümet konağı önündeki dağıtımda, vatandaşlara çam, sedir, badem ve ıhlamur türlerinden oluşan 350 adet fidan verildi.

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