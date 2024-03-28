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        Yeşilyurt'ta ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:24
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        Yeşilyurt'ta ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Hükümet konağı önündeki dağıtımda, vatandaşlara çam, sedir, badem ve ıhlamur türlerinden oluşan 350 adet fidan verildi.

        Fidan dağıtımına, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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