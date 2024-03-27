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        Başçiftlik'te şehit yakınları ve gazilere iftar verildi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 27.03.2024 - 22:51
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        Başçiftlik'te şehit yakınları ve gazilere iftar verildi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Belediye düğün salonundaki iftara Kaymakam İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, gaziler, şehit aileleri, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı personeli katıldı.

        Programda Yüksel ve Tunçel, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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