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        Azerbaycan Milletvekili Hamzayev, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

        Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:19
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        Azerbaycan Milletvekili Hamzayev, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
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        Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti

        Hamzayev ve danışmanı Fuad Hasanova, Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

        Ziyarette TOGÜ ile Azerbaycan’daki üniversiteler arasındaki iş birliklerinin güçlenmesine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ziyarette TOGÜ'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin durumu da görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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