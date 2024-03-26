Azerbaycan Milletvekili Hamzayev, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti
Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti
Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti
Hamzayev ve danışmanı Fuad Hasanova, Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette TOGÜ ile Azerbaycan’daki üniversiteler arasındaki iş birliklerinin güçlenmesine dair fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette TOGÜ'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin durumu da görüşüldü.
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