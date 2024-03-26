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        Tokat'ta 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu

        Tokat'ta, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında 1500 çam fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:39
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        Tokat'ta 1500 çam fidanı toprakla buluşturuldu
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        Tokat'ta, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında 1500 çam fidanı dikildi.

        Vali Numan Hatipoğlu, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Bedestenlioğlu Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, orman teşkilatının çok köklü geçmişiyle vatan için çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.

        Son 20 yılda Cumhuriyet tarihindeki en fazla ağaçlandırmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bu, gerçekten göğüs kabartıcı. Orman teşkilatımız güzel çalışmalar yapıyor. Dikilecek fidanların yeşermesi ve geleceğimizi çok daha güzelleştirmesini diliyorum." dedi.

        Hatipoğlu, daha sonra öğrencilerle 1500 çam fidanını toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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