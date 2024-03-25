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        AK Parti'li Yılmaz, Sırakaya ve Zengin, Tokat mitinginde konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler, yapamadığımız işler hakkında hiçbir zaman mazeret uydurmadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:49
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        AK Parti'li Yılmaz, Sırakaya ve Zengin, Tokat mitinginde konuştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler, yapamadığımız işler hakkında hiçbir zaman mazeret uydurmadık." dedi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuşan Yılmaz, belediyecilik işini en iyi şekilde AK Parti'li belediyelerin yerine getirdiğini söyledi.

        AK Parti belediyeciliğiyle yönetilen şehirlerle diğerleri arasında çok büyük farkların bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Pazar günkü seçim sonuçta bir yerel yönetim seçimi, bir belediye başkanı seçimi ama belediyeler çok önemli çünkü ülkeler de dünyada birbirleriyle yarışıyor ama o birbirleriyle yarışan ülkelerin şehirleri de o gelişen, büyüyen ülkelerle beraber büyüyor." diye konuştu.

        Algı yönetmekle belediyecilik yapılamayacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Belediyecilik, sosyal medyada birtakım algılar oluşturup, onunla iş yapıyormuş gibi görünüp, hiçbir şey yapmadığı söylendiğinde de mağduriyet edebiyatı yapıp, 'Şurada engellendim, burada engellendim.' gibi gerekçelerle mazeret uydurarak yılları geçirmek değil, şehirleri sınıfta bırakmak değil, şehirleri geri bırakmak değil. Bizler, yapamadığımız işler hakkında hiçbir zaman mazeret uydurmadık. Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul çöp, çamur, çukur içindeyken o şehri nasıl beş yıl içerisinde pırıl pırıl hale getirdiyse en büyük hocamız, en büyük örneğimiz o oldu ve bizler de seçildiğimiz şehirleri parmakla gösterilir şehirler haline getirdik."

        Tokat'ın da pırıl pırıl şehir olma yolunda ciddi mesafeler katettiğini belirten Yılmaz, Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu'na destek istedi.

        - "Sahada kazanmak için her gün yeni bir gün"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da AK Parti olarak memlekete, ülkeye ve bayrağa sevdalı olduklarını söyledi.

        Seçimin sahada kazanıldığını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

        "Sahada kazanmak için her gün yeni bir gün. İlk günkü aşkla durmadan, sıkılmadan her eve giderek, her kapıyı çalarak, her gönle girerek, her eli sıkarak çalışmaya var mıyız? Asla gönül dilini bırakmayacağız. Devleti devlet ciddiyeti içerisinde, şehrimizi gönül dilini konuşarak yönetmekten asla taviz vermeyeceğiz. Milletimize sevdamızı, muhabbetimizi, aşkımızı tazeleyerek ilk günkü heyecanla tevazumuzu, samimiyetimizi ve gayretimizi kaybetmezsek bu millet asla bizimle yürümekten vazgeçmeyecektir. Tokatlı hemşehrilerimizi muhabbetle selamlarken özellikle Eyüp Eroğlu kardeşimi sizlere emanet ediyorum."

        - "Önce vatan, önce Türkiye'nin geleceği diyeceğimiz bir seçim"

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de her seçimde Tokat'ın yanlarında olduğunu belirtti.

        Eroğlu'na destek isteyen Zengin, her ilçede başarılı olmak istediklerini dile getirerek, "Bu eşimize, dostumuza, arkadaşımıza oy vereceğimiz bir seçim değil bu, Türkiye'nin geleceğine oy vereceğimiz bir seçim. Önce vatan, önce Türkiye'nin geleceği diyeceğimiz bir seçim. Her yanımız ateşten bir çemberle çevriliyken Cumhurbaşkanımızın daha dik, daha onurlu, daha güçlü Türkiye'ye ve dünyaya bakabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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