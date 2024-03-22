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        Almus'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:17 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:17
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        Almus'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İki gündür ilçe genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası belde ve köy yollarının kapanmaması için İlçe Özel İdare ekipleri aralıksız çalışıyor.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Amacımız kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için köy, belde ve mezra yollarımızı sürekli olarak açık tutabilmek. Bunun için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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