Almus'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Almus ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İki gündür ilçe genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası belde ve köy yollarının kapanmaması için İlçe Özel İdare ekipleri aralıksız çalışıyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Amacımız kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için köy, belde ve mezra yollarımızı sürekli olarak açık tutabilmek. Bunun için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.