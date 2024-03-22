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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:48
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım." dedi.

        Özhaseki, Tokat'taki bir otelde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.

        Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Özhaseki, "Türkiye deprem ülkesi, o yüzden bizim bu gerçekliği bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ben mühendis ve mimar arkadaşlardan rica ediyorum, sıfır toleransla inşaat yapın. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bir yasa çıktı. Şu ana kadar 2 milyon 250 bin bağımsız konut değişti ve dönüştü, 452 bininin de inşaatı devam ediyor fakat bu bizi kesmiyor, hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kentsel dönüşüm konusunda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşümün hakkıyla yapılabilmesi için şu üçlünün hiç ayrılmaması lazım. Birincisi Bakanlık, olmazsa olmaz, ikincisi belediyelerimiz, üçüncüsü de vatandaş. Eğer bu üçlü hakkıyla çalışırsa, uyum içinde hareket ederse emin olun kentsel dönüşüm dört dörtlük yapılır. Bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda çok istekliyiz. Belediye başkanları, sizlere sesleniyorum. Kapımız sonuna kadar açık, A partili, B partili, hangi partili olursanız olun. Elimizde ne imkan varsa paylaşmaya hazırız. Lütfen gelin, bütçemiz de var, arazimiz de var, kira yardımında da bulunabilir, her türlü kanunu bile çıkarabiliriz."

        Özhaseki, Türkiye'nin inşaat sektörü alanında önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım. Aynı zamanda vatandaşlarımızın refah seviyesi de artıyor. Türkiye'de ortalama 700 bin konut satılıyor. TOKİ'nin yaptığı konut sayısı ise 60-70 bin. TOKİ olmazsa olmazımız. Son 22 yılda TOKİ, 1 milyon 340 bin konut yaptı. İnşaat sektöründe TOKİ'nin payı, olsa olsa yüzde 15'tir, geriye kalanı özel sektörün payı. Bununla ilgili gereken desteği de sektöre vereceğiz. Biz güçlü olacağız. Güçlü olmazsak bu coğrafyada bizi yaşatmazlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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