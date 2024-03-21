Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şehit babası İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Kuşçular köyünde yaşayan babası İsmail Fındık'ı 16 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, "Marketten 5 bin lira değerinde alışveriş çeki kazandınız" diyerek şehit babasından kimlik bilgilerini istedi.

Baba Fındık, hediye çeki miktarından daha fazla alışveriş yapmak için kredi kartının fotoğraflarını ve bilgilerini bu kişiye gönderdi. Bir süre sonra bankadan aranarak kartından 18 bin 700 lira alışveriş yapıldığı belirtilen Fındık, kartını iptal ettirerek suç duyurusunda bulundu.