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        Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şehit babası İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:35
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        Şehit babası "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek dolandırıldı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şehit babası İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Kuşçular köyünde yaşayan babası İsmail Fındık'ı 16 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, "Marketten 5 bin lira değerinde alışveriş çeki kazandınız" diyerek şehit babasından kimlik bilgilerini istedi.

        Baba Fındık, hediye çeki miktarından daha fazla alışveriş yapmak için kredi kartının fotoğraflarını ve bilgilerini bu kişiye gönderdi. Bir süre sonra bankadan aranarak kartından 18 bin 700 lira alışveriş yapıldığı belirtilen Fındık, kartını iptal ettirerek suç duyurusunda bulundu.

        İsmail Fındık, AA muhabirine, kendisini arayan kişinin, hediye çekinden yararlanabilmesi için önce kimlik numarasını istediğini, vermek istemeyince, alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine verebileceğini söyleyince ikna olduğunu anlattı.

        Fındık, "Ben de üstüne biraz da ben koyarım köyümüzün fakirlerine dağıtırım diye düşündüm. İstediği bilgileri gönderdim. Gelen isteklere cevap verdim. Sonra da 'Bu banka hesabın kilitlendi' dedi. Ben de başka banka hesabımı verdim. Gece sahurda kızlarıma, 'Şehit ailelerine marketten hediye çeki veriyorlar' dedim. Onlar da 'Baba dolandırmışlar seni' dediler. Pazartesi sabah bankadan telefon geldi. Benim kartımla İzmir'den alışveriş yapılmış. Toplam 18 bin 700 liradan fazla alışveriş yapılmış kartımdan. Mağdur olduk. Suç duyurusunda bulundum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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