Tokat'ta arazideki kurtlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2 kurt, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2 kurt, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Üçoluk Göleti mevkisinde Adem Yıldız ve Murat Aydın, yayladan dönerken yolun karşısına geçen 2 kurt olduğunu fark etti.
Kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yıldız, "Kurtlar, aracı görünce yönünü değiştirdi. Tepenin zirve kısmında hareket halindelerdi. Cep telefonunu alıp kurtları çekmeyi başardık." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.