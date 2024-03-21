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        Tokat'ta evinde kalp kriz geçiren polis hayatını kaybetti

        Tokat'ta kalp krizi geçiren 53 yaşındaki polis memuru Harun Arslanbüken, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:46
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        Tokat'ta evinde kalp kriz geçiren polis hayatını kaybetti
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        Tokat'ta kalp krizi geçiren 53 yaşındaki polis memuru Harun Arslanbüken, yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Arslanbüken, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

        Yakınları tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Arslanbüken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Arslanbüken'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

        Törene Arslanbüken'in ailesinin yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile mesai arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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