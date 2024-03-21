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        Tokat'ta down sendromlu çocuklar İl Jandarma Komutanlığında ağırlandı

        21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar, Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:11
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        Tokat'ta down sendromlu çocuklar İl Jandarma Komutanlığında ağırlandı
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        21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar, Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Türkiye Down Sendromu Derneği yetkilileri, Tokat Olgunlaşma Enstitüsüne giderek down sendromlu çocukların yaptıkları çalışmaları inceledi.

        Daha sonra çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında down sendromlu çocuklar, yöresel ahşap baskı tekniği kullanarak kumaşa yapılmış jandarma resmini İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük'e hediye etti.

        Daha sonra çocuklara jandarmanın kullandığı trafik, asayiş ve zırhlı araçları tanıtıldı. Çocuklar araçlara bindirilerek gezdirildi.

        Etkinlikte "Pika isimli" erzak tespit köpeği ile "Linda" isimli bomba arama köpeği ile gösteri yapıldı, çocuklarla renkli çorap giyilerek down sendromuna dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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