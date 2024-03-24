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        Sosyal medyada müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltına alındı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:15
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        Sosyal medyada müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltına alındı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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