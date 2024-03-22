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        Tokat'ta buzlanan yolda çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı

        Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu, Tokat-Sivas kara yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:34 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:34
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        Tokat'ta buzlanan yolda çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı
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        Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu, Tokat-Sivas kara yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı.

        Kar yağışı nedeniyle 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

        Çamlıbel Geçidi yakınlarında buzlanma dolayısıyla çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı, bir süre trafik kontrollü sağlandı.

        Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik tuzlama çalışması sonrasında, yolda kalan araçlar polis ve jandarmanın yardımıyla yola devam etti.

        Ekiplerin bölgede tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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