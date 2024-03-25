Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta sosyal medyadan müstehcen yayın şüphelisi adliyede

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta sosyal medyadan müstehcen yayın şüphelisi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010’da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mehmet A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Şiddetli sağanak İstanbul'da!
        Şiddetli sağanak İstanbul'da!
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Entübe edildi
        Entübe edildi

        Benzer Haberler

        Sosyal medyada müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltına alındı
        Sosyal medyada müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltına alındı
        Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
        Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü
        Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürdü
        Tokat'ta buzlanan yolda çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı
        Tokat'ta buzlanan yolda çok sayıda tır ve çekici araç yolda kaldı
        Almus'ta kar yağışı etkili oldu
        Almus'ta kar yağışı etkili oldu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'ta konuştu: